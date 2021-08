La saga kh revient apparemment en 2022 et ça fait mal de le dire mais la direction que prend la licence ne me plaît pas forcément, j'ai grandi avec les premiers opus, les meilleurs pour moi.



Même si kh 3 à ces qualités la déception est très grande niveau scénario et final. En faite ce qui est dommage avec kh c'est pourquoi autant de mystère ? On ne parvient jamais à expliquer ceci ou cela par des réponses clair et précises. C'est ce qui me perd de plus en plus.

Quand une histoire est raconté au début on peut avoir ce côté mystère mais au fur et à mesure que l'on avance ces questions qu'on ce pose doit être répondue.

Ya qu'à voir la fin de union cross qui etait censé raconte le passé de certain perso et développer certaines choses ce fini encore une fois a l'arrache sans explication.



Tetsuya Nomura ne sait plus quoi raconter et ce perd dans son histoire et intrigue en mettant des trou partout pour faire un millier de spin off inutile. On ce souvient encore du dlc de kh 3 qui est un recyclage de cinématique ou encore le jeu musical avec 15 min d'histoire.



Alors oui certaines choses mérite une curiosité en plus notamment du maître des maîtres ou de Luxu mais bon à voir si l'intrigue ne sont complique pas plus que maintenant.