Star Citizen

Les tests de cette Alpha 3.14 auront duré plus d'un mois mais donc elle peut enfin être téléchargée dès à présent par tous les(nom donné aux joueurs qui participent au financement de Star Citizen). Car si l'attente fut longue, la tant attendue Alpha 3.14 de Star Citizen a fini par sortir cette nuit et les joueurs accourent.Pourquoi ? Parce que cette Alpha amène une première dans un jeu vidéo : la géante gazeuse Crusader, une planète plus grosse que la Terre, entièrement modélisée pour proposer des masses volumétriques gigantesques, sortes de nuages de différentes couleurs que vous pouvez survoler et traverser. Et en point d'orgue, la ville flottante d'Orison, faite de multiples plateformes où vous pouvez poser votre vaisseau un peu partout. Plus que jamais, cette version risque de mettre à mal les cartes graphiques les plus pointues, mais pour ceux qui disposent de machines de rêve, c'est un régal pour les yeux :Évidemment, ce nouveau patch de Star Citizen s'accompagne d'un nouveau vaisseau jouable, le Constellation Taurus, variante du Constellation dédiée au transport de marchandises. Rien de révolutionnaire donc. Ce qui l'est plus, c'est que la 3.14 dispose d'un événement dynamique où les joueurs d'un même serveur devront se coordonner pour affronter des hordes de pirates, les Nine Tails. Pour consulter l'ensemble des nouveautés amenées par ce patch, rendez-vous ici pour consulter le patch note Avec la complétion de Crusader, le système Stanton se termine, et les deux prochains qui seront ajoutés dans le jeu sont Pyro et Nyx. Les équipes de CIG teasent régulièrement des visuels des planètes à venir, mais l'ajout de ces systèmes est conditionné par la technologie dite du, qui permettra à tous les serveurs de paraître comme regroupés en un seul, avec les différentes parties de l'univers réparties sur plusieurs serveurs interfacés entre eux. Cette technologie est prévue pour la fin de l'année 2021 (donc sans doute début 2022).La 3.14, c'est aussi quelques vaisseaux disponibles à la vente, comme le Talon Shrike (125,58€), le Freelancer MIS (191,10€) ou encore toutes les variantes du Constellation, histoire d'accompagner l'arrivée du Taurus, exception faite de la version de luxe (le Phoenix) qui doit rester exclusive. Le Taurus est proposé aux alentours de 200€. Également, planète Crusader oblige, tous les vaisseaux de Crusader Industries peuvent être achetés, et les prix varient de 240,24€ pour l'Ares à 567,84€ pour le Hercules. Rendez-vous sur cette page pour consulter les tarifs. Rappel : seul und'environ 50€ est nécessaire pour débuter Star Citizen Le prochain gros rendez-vous de Star Citizen, c'est l'Alpha 3.15 et puis surtout la Citizen Con, événement au cours duquel sont traditionnellement présentés les avancés à venir ainsi que la feuille de route pour les mois/années à venir. Rendez-vous en Octobre, ce qui laisse largement le temps pour tester cette version 3.14 !