L'annonce n'est pas vraiment surprenante mais le studio ForwardWorks (fondé en 2016) n'est plus une filiale de Sony Interactive Entertainment. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il va fermer ou être vendu puisque ce dernier devient simplement une filiale de... Sony Music Entertainment.Le but est de faire de la place pour la nouvelle structure de Sony Interactive Entertainment dédiée aux jeux mobile et utilisant les licences les plus populaires des PlayStation Studios. A noter que ForwardWorks continuera à se focaliser sur le marché japonais avec la poule aux oeufs d'or Fate/Grand Order.