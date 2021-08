En tant que Segamaniaque de longue date et ultra gros fan de Sonic, j'ai été déçu par les annonces faites jusqu'à présent par Sega pour les 30 ans de sa mascotte.Je ne pense pas parler au nom de tous les fans, mais je pense que SEGA aurait pu marquer le coup en annonçant les 3 jeux suivantsSonic Generations 2Vu l'excellence du premier et le concept génial (le vieux sonic (megadrive en 2.5d) et le sonic récent (dreamcast en 3d) réunis dans un même jeu, une suite encore plus inspirée aurait été accueilli avec joieSonic Mania 2je pense que ça n'a pas besoin d'explicationSonic All Star Racing Transformed 2un des rares jeu à faire jeu égal avec mario et qui arrive même à le surpasser, même si SEGA est pas chaud pour une suite, on pourrait même se contenter d'un remaster du jeu, intégrant même les mécaniques du pas très inspiré team sonic racing (je me demande qui leur a donné l'idée de se saborder comme ça), et rajoutant d'autres personnages (comme un perso de street of rage dans un kart de la police par exemple) etc.