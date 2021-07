Et voilà, le classement et fait et après plusieurs recomptage de ma part mais aussi avec l'aide de Sora78 que je remercie grandement, une aide en plus et toujours la bienvenu, voilà le résultat avec comme souvent dans ce genre de Top beaucoup d'égalité...10)- Deux jeux quand même du même créateur à savoir Jonathan Blow, The Witness et Braid. Je ne connais pas Katana Zero j'irai jeter un œil.9)- The Binding of Isaac, immense succès qui a connu plusieurs extension, pareil pour Rocket League qui est toujours jouer aujourd'hui. Dysco Elysium, Outerwild et Gris sont sur ma liste car ces titres m'intrigue beaucoup.- Jamais jouer non plus mais j'en ai beaucoup beaucoup beaucoup entendu parler. Va peut être falloir que je m'y mette !7)- Pour connaître le destin de sa sœur, un jeune garçon pénètre dans le monde de Limbo... Je me souviens avoir beaucoup été intrigué par ce jeu lors de son annonce. Après avoir fait la démo, je l'ai tout de suite acheter et j'ai pas été déçu ! Dead Cells quant à lui est sur ma liste car j'en ai beaucoup entendu parler également !6)- Un jeu d'action bourrin en vue du dessus, avec du sang partout et des flingues qui a connu un grand succès. Celeste quant à lui est un jeu de plate forme 2D très bien réalisé et qui donne foutrement envie. Encore une fois sur ma liste !5)- Petite pépite de Playdead, auteur de Limbo. Inside reprend un peu le même principe mais pousse le concept encore plus loin. Il s'agit toujours d'un jeu de réflexion et de plate forme dans une ambiance glauque au possible. Inside à su marqué les esprits notamment par son ambiance et son propos mâture, et sa scène finale dantesque que je préfère taire. Une pépite encore signé Playdead dont on a hâte de voir le prochain jeu !4)- Encore une petite pépite, inspiré par les très vieux Disney ou dessins animés des années 30, CupHead est un Run And Gun ou "Boss Rush" en 2D à la difficulté très relevé. Magnifique visuellement, avec une OST de très grande qualité, c'est un excellent jeu pour peu qu'on adhère au délire du Die And Retry, car oui vous allez crever... mais on en redemande tellement c'est excellent !3)- J'ai hésité à le mettre car pas vraiment indépendant, en effet financé par Microsoft mais bon... Ori est un chef d'œuvre du Metroidvania, magnifique visuellement et doté d'une OST somptueuses, chaque plan est une œuvre d'art dont il serait cruel de pas s'y attarder quelques minutes. Le jeu a en plus de ça une difficulté plutôt relevé, et un système de combat bien pensé mais un peu brouillon parfois, avec quelques soucis de lisibilité. Malgré ses petits défauts, Ori est une expérience que je vous recommande absolument si vous aimez le Metroidvania.2)- A la seconde place, le très très bon Hadès. On pourrait dire "encore un énième Rogue Lite" mais le jeu est tellement bon que ça dérange absolument pas ! C'est beau, varié, ces combats sont pêchue et ça pète de.partout ! La rejouabilité est très bonne puisque il ya beaucoup d'armes à disposition, pour varier les plaisirs.1)- Vous l'aurez compris, HK pulvérise la "concurrence" avec 29 votes ! Chef d'œuvre de la Team Cherry, je rappel que le jeu n'a été fait que par deux personnes ! Deux frères en l'occurrence australien. Ils nous ont pondu un très grand jeu dont on se souviendra encore longtemps. Dans une ambiance plutôt lugubre puisque le monde est à l'agonie, le.jeu s'inspire évidement de Metroid et Castlevania, mais aussi de Dark Souls avec son scénario très cryptique, et sa difficulté plutôt retors voir impardonnable (coucou panthéon des dieux). Hollow Knight à un gameplay également excellent puisque simple mais très addictif, et mine de rien assez technique. J'ai pas honte de le dire, pour moi c'est le meilleur jeu indé en tout cas parmi ceux que j'ai jouer. On attends Silksong avec une sacrée impatience !!!Voilà, je remercie bien évidemment tout ceux qui ont pris la peine de venir votez et avoir permis d'établir ce classement.Éviter de déclencher des guerres dans les commentaires, c'est avant tout pour le fun que la vérité officielle ces top x)Je vous dis à samedi ou dimanche comme d'habitude pour un nouveau top perso qui j'espère vous plaira, bonne semaine !