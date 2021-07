Salut les gamers !Aujourd'hui je vous partage ma nouvelle vidéo et cette fois-ci le rêve s'est porté sur l'excellent Xenoblade Chronicles !Ce sont bien sûr des images de la Definitive edition dispo sur Switch.J'espère que ça vous plaira

posted the 07/16/2021 at 03:09 PM by oniclem