Tout juste après avoir confirmé Sarah au casting, voilà que, début juillet comme convenu, à Calgary au Canada. Une information confirmée par Gabriel Luna, l’interprète de Tommy, qui a partagé une première photo du set sur son compte Instagram., composée également de(Joel) et(Sarah). Vu le contexte, ça sent les répétitions pour les scènes se passant au début du jeu. On sait tous comment ça finit, ces sourires ne vont pas durer longtemps.Pour rappel, voici à quoi ressemble le casting principal de la série à côtés de leurs personnages issus du jeu :

