Quand ce n'est pas Microsoft, Facebook ou Embracer Group qui sort le chéquier pour racheter des studios, Electronic Arts est là pour montrer que son compte en banque est toujours bien garni. Après ses grosses dépenses pour Codemasters, Glu Mobile et Metalhead Software, le géant américain annonce le rachat de Playdemic (Golf Clash) pour 1,4 milliard de dollars, l'ancienne filiale de TT Games.

posted the 06/23/2021 at 03:23 PM by altendorf