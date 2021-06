Journaliste :

A l'occasion d'une visite à son ancienne université, la Northwestern University's Medill School of Journalism, George R.R. Martin à pris la parole pour discuter de sa carrière au micro de WWTW, une chaîne d'information locale. La journaliste en a alors profité pour poser quelques questions sur l'implication de l'auteur du Trône de Fer (A song of Ice and Fire) dans la conception d'Elden Ring, le prochain jeu tant attendu de From Software.Vous pourrez retrouver l'intervention de Martin ici :Cependant, pour les non-anglophones, voici une petite traduction de ce qui y a été dit :Nous n'avons donc pas appris grand chose de neuf lors de cette interview. Cependant, nous sommes maintenant sûrs que l'implication de G.R.R.M. dans le projet Elden Ring c'est cantonné à la pré-production du titre, ainsi qu'à la création du lore général de l'oeuvre. Il est donc extrêmement peu probable qu'il ait scénarisé des quêtes, ou créé des pnj (hors divinités). Pour finir, je ne pense pas qu'il faille prendre au pied la lettre l'idée qu'Elden Ring soit la "suite" de Dark Souls (sauf grosse surprise), il s'agit plus probablement d'une "suite" au sens marketing du terme, ou bien d'une confusion. Le cas échéant nous excuserons l'approximation, car, du haut de ses 72 ans, ça m'éttonerais beaucoup que Martin se tienne informé de l'actualité du jeu vidéo.