Je viens juste de faire mon platine de Resident Evil Village et attendant une probable annonce d'un DLC pour les questions sans réponse a la fin du jeu ou encore en attendant la maj Dead By Daylight Nemesis (jamais test DBD hâte de découvrir ça), je me suis dit de refaire un tour sur le multi de Resident Evil 3 Remake alias Resistance.J'avais complètement lâché le jeu depuis presque un an et a ma grande surprise les masterminds et les survivants ont subits des mises a jour de psychopathe.C'est vraiment devenu n'importe quoi dans le sens que les Masterminds sont devenus complètement cheaté contre 4 joueurs qui ne communiquent pas entre eux mais par contre contre une team au micro le mastermind n'a plus aucune chance ( 5% chance de win).C'est comme ça sur DBD ?L'équilibrage est devenu ultra mauvais dans ce jeu asymétrique, encore plus qu'avant.Je vous partage une de mes vidéos contre une team jap niveau +200 ( H24 sur le jeu les mecs), après un bolossage total dans la zone 1 et 2, je rattrape le coup dans la dernière zone grâce a un spam de monstres.Par moments, j'ai vraiment mal joué mais je n'avais plus trop la main. Bon visionnageLien direct de la vidéo :