Bonsoir à tous





Quand je parle E3 je parle aussi du State of play/Nintendo Direct/Summer Game Fest



En vrai il y pas mal de jeux



Pour ma part



- Elden Ring



- Battlefield 6



- Zelda BOTW 2



- Curieux de voir comment ils vont arranger les choses avec Halo



- Switch Pro



- Bon ce qui est intéressant c'est qu'on à toute la feuille de route de Capcom donc voir Dragon Dogma 2 et le remake de RE4 why not.



- Revoir FF XVI et el famoso FF Origin ? (Nioh version FF)



- Silent Hill ?



- God of War Ragnarok



Et vous ?