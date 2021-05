Vous connaissez sans doute Daymare: 1998, un Survival-horror très inspiré des Resident Evil de Capcom et développé par Invader Studios. L'équipe planchait en effet sur Resident Evil 2 Reborn, mais le géant nippon est intervenu pour arrêter le projet et faire le Remake de Resident Evil 2 actuel, transformer en un jeu inédit cependant, les italiens d'Invader Studios sont quand même partie au bout de leurs projets en terminant le jeu et en le rendant disponible sur console et PC en 2020.Un Survival-horror aux yeux plus gros que le ventre certes (un projet un peu trop pharaonique pour cette petite équipe d'une vingtaine de personnes), mais le jeu était ma foi fort sympathique malgré un commencement catastrophique.Si vous lui laissez sa chance jusqu’à l’hôpital et surtout si vous aimez les Resident Evil-like, je pense que ce jeu pourra vous plaire malgré une tonne de défauts.Mention spéciale a Paul Haddad (doubleur de Leon dans Resident Evil 2 de 98 ) qui est décédé juste après le doublage de son personnage, le jeu lui rend un véritable hommage et un joli twist a la toute fin malgré un scénario style 90's (excellent le twist vraiment).En tout cas, c'est aujourd'hui que Invader Studios nous annonce Daymare: 1994 Sandcastle, qui sera une préquelle du premier volet.Cet opus sera évidemment un jeu d'horreur et de survie à la troisième personne, mais qui suivra cette fois Dalila Reyes, une ancienne espionne du gouvernement reconvertie en agent spécial pour l'unité H.A.D.E.S. et envoyée dans « l'un des lieux les plus célèbres et mystérieux de toute l’histoire ».Le jeu est prévu courant 2022 et un trailer d'annonce est disponible.Retour en 94 alors?