Débusqué dans le code source du dernier client Steam par Pavel Djundik, créateur de Steam Database, plusieurs lignes indiqueraient l'arrivé d'une console portable ayant pour nom de code "Steampal". Cette machine serait un " PC tout-en-un" équipée d'un écran tactile et de manettes disposés de part et d'autre de l'écran à la manière de la Nintendo Switch. Cependant, la manette ne serait pas détachable.Malheureusement, à l'heure actuelle nous ne disposons pas d'assez d'information concernant les specs de cette future console ou bien d'une date de sortie.Selon une session de question-réponse effectuée plus tôt ce mois-ci dans une université de Nouvelle Zélande, Gabe Newell, lors d'une question posée sur l'arrivé d'une potentielle nouvelle console, aurait répondu : "".Nous pouvons miser sur une présentation cette année.Après l'échec des Steam Machines, Valve serait donc prêt à retourner sur le marché du hardware.

posted the 05/26/2021 at 11:19 AM by jeanouillz