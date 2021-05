C'est une nouvelle fois le youtuberqui dévoile ces images de Starfield qui dateraient de la version 2018 et qui ne sont pas en bonne qualité (donc non représentative de la version définitive) en attendant l'E3 où il est attendu pour être pour la première fois montré.Selon les dernières rumeurs, le jeu est attendu pour la fin de l'année.

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2021 at 07:10 PM by marcus62