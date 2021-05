Et cette fuite nous la devons au site spécialisé en VR , uploadVR. D'après ce site le PS VR 2 aurait les caractéristiques suivantes:- résolution maximale possible sur le PSVR 2 sera de 4000×2080 pixels (2000x2040p par œil).- La connexion du casque se fera en USB-C- Les caméras embarquées du casque suivront avec précision les mouvement des manettes;- Présence de la technologie féoval, qui permet de:Les jeux pourront atteindre le 90fps avec cette technologie.

le rendu fovéal est une technique en réalité virtuelle dont le principe est de ne calculer très précisément que la zone réduite du champ de vision (la zone « fovéale »), dans le but de libérer de la puissance de calcul de la machine, pour rendre la succession d’images plus fluide.

posted the 05/11/2021 at 06:55 AM by kratoszeus