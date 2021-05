Jeux Vidéos

Bon le titre doit vous dire quelque chose certain d'entre vous connaisse peut êtreet son fameux projetqui date du beau temps dedans les années 2000.Le projet consiste à combiner l'univers deet dedans une production à la saucepour rappel de son projet je vous met la vidéo (compil) de la série original ci-dessous.Après quelques déboire personnel(Alvin-Earthworm) est de retour sur son projet et il refait tout depuis le début. Maintenant il compte prendre son temps pour le second épisode il lui a fallu 1 ans pour le produire mais quel production. ♥Je trouve qu'il capture très bien l'ambiance des deux univers deetet les maries à merveille à la sauce DBZ puis ce second épisode est pour moi impeccable