Salut tout le monde.J'ai réalisé une petite vidéo (écrite et montée) visant à décrypter tout ce qu'il y a à savoir sur un éventuel remake de MGS sur PS5. J'énumère les éléments les plus pertinents des deux dernières années et les arguments laissant penser à un remake par... Bluepoint Games. Peut-être même que vous en avez d'autres sous le coude, ou au contraire de vifs contre-arguments. Si tel est le cas n'hésitez pas à les partager.C'est ma toute première vidéo sur MGS et j'aimerais en réaliser plein d'autres, je suis fan de cette saga depuis le premier opus "Solid", donc depuis plus de 20 ans.Bon visionnage et bon "State of Play" à ceux qui comptent le regarder. Malheureusement je ne crois pas qu'il y aura une annonce à ce sujet malgré le bon timing que ça aurait été avec la date du 29 avril et MGS 2.