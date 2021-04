SEGA

La Team Phantasy Star annonce le lancement de PSO 2 New Genesis en juin 2021 mondialement. Les serveurs japonais et occidentaux seront bien sûr séparés.

Phantasy Star Online 2 New Genesis prend place 1000 ans après PSO 2 sur la planète Halpha. Le jeu offre un nouveau moteur graphique, un terrain de jeu énorme ouvert, un nouveau système de combat, une création de personnage plus riche, six classes de personnage, de la téléportation, de la nage, la ville de Central City comme lobby et bien plus encore.

Écrit par Haneda

