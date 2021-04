I took it hard, to be honest, because, again...This is just the reality of Sony, Metacritic score is everything. If you're the creative director on a franchise and your game is coming out to a 70, you're not going to be the creative director on that franchise for very long.

Et ces propos on les doit à l ancien directeur creatif de days gone qui suite à l article de bloomberg sur la gestion en interne de sony bend et naughty dog est revenu avec ces propos: