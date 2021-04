Je me suis fait chier de A à Z, ce jeu c'est un peu de la merde qu'on a étale un peu partout pour cacher le fond de la chiasse. C'est pour ça que ce jeu était gratuit! Malin le lynx! La gratuité permet de masquer le premier sentiment qu'on a devant le jeu!Non je plaisante, c'était juste pour troller le mec avec l'avatar de Rachet! En vrai, j'ai passé un bon moment, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu avec de l'action et de la plateforme. Le jeu propose plusieurs gameplay au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu comme les combats aériens, le jetpack et ou bien les moments de plateformes ( les moments où tu meures comme un débile)Je dirais que les seuls soucis, c'est les niveaux du jeu qui sont très courts et pas assez variés au niveau des ennemis. Voila voila, bonne journée.