About ZivaRT: ZivaRT (Ziva Real Time) is a machine learning based technology that allows a user to get nearly film-quality shape deformation results in real time. In particular, the software takes in a set of representative high-quality mesh shapes and poses, and trains a machine-learning model to learn how to deform and skin the mesh. ZivaRT allows for near film quality characters to be deployed in applications in real time.

Récemment les développeurs de Miles Morales, ont affirmé que ce dernier utiliser le machine learning, géré directement par le GPU de la ps5, pour la déformation en temps réel des muscles du personnages.C est une énorme avancée pour nos consoles de pouvoir gérer ce type d'algorithme, et cela présage du tout bon pour l'avenir.Les développeurs ont même confirmé que c était que le début de ce qu'il pouvait accomplir sur ps5.Plus de détails venant de leur site sur la techno utilisée: