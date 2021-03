Les fourreaux se retrouvent face à face contre orochi et le battent alors qu'il était entrain de se transformerRaizo contre fukurujoKid discute avec law sur le fait de séparer big mom de kaido et lui demande si c'est possible, law lui répond que si sa l'était il l aurait faitLuffy voit le futur et met en garde kid et law d'une attaque puissante venant de kaido et big mom ( zorro intercepte l'attaque mais se blessé ) les autres évitent l'attaqueLuffy attaque kaido mais se fais repousser puis on voit kaido contre-attaquer avec une attaque de foudre comme sur l'image (l'attaque s'appelle anti three...hell) kaido utilise 2 attaques differentes dans le chapitreOn voit zorro coupé Prometheuskid et law se débarrasse de big mom en la séparant de zeus Prometheus et NapoléonLaw utilise le chambless pour mettre zeus dans une boîte de métal créé par kidkiller attaque napoléonBig mom tombe du haut du crâne d onigashimaIl ya une page couleur cette semainePas de pause la prochaine semaine