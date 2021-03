Sortit en 2014 sur Wii U puis en version "complète" en avril 2017 sur Switch Mario Kart 8 a été un véritable phénomène, et est encore jouer par des millions de joueurs à travers le monde, mais qu'en est t-il réellement au final ?Après avoir bien torché le jeu, solo comme multi, j'ai enfin un avis tranché sur ce que je pense du jeu, et je vous livre donc mon avis sans langue de bois et je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications !Tout d'abord, Mario Kart 8 reprend pas mal de ce qui avait été inauguré avec le 7 sortit sur 3DSFinalement, la grosse nouveauté de ce MK8 c'est son système de gravité qui transforme les roues et vous permet de "rouler" au plafond, rentrer dans vos adversaires dans ce mode et vous bénéficierez d'un petit boost ! Sympa, même si on est loin d'une nouveauté comme les motos de MK Wii, ou les objets spécifique à un personnage de double Dash.La customisation du véhicule fait également son retour ici, avec les différents types de pneus, les deltaplane etc... A savoir que ce n'est pas QUE cosmétique et choisir tel ou tel type de pneumatiquePar exemple,Et c'est la même chose pour les karts qui sont tous différents, certains seront plus axés vitesse quand d'autre seront certe plus lent mais auront une meilleure adhérence ou accélération. Les personnages influe également, Wario ou Donkey Kong seront plus rapide mais moins maniable que bébé Peach. A l'inverse, les perso poids plumes auront une meilleure accélération mais une vitesse plus réduite, quand au standard, comme Mario et Luigi, la tenue de route sera plus accessible ainsi que la maniabilité. A vous de trouver la combinaison véhicule plus perso qui vous sied le mieux !Au total, 41 Kart dont 24 karts, 11 motos (repris de Mario Kart Wii) et petite nouveauté les quads au nombre de 6.La plupart des Kart on un design réussi, 4×4, scooter, moto, voiture de course, F1 yen a pour tout les goûts et le jeu se permet même quelques "folie" comme le quad nounours ou Wiggler. Le nombre de personnage n'est pas en reste avec une quarantaine environ de personnage disponibles.Petit truc sympa, Maskass et Lakitu font partie des nouveaux personnages jouables, ainsi que les sbires de Bowser, on regrette aussiQue dire aussi des perso comme Link, les personnages de Splatoon ou de Animal Crossing, bien que sympaC'est pour le fun certe mais moi je suis pas trop fan de cette idée de mettre des personnages qui n'ont rien à voir avec Mario Kart...Un casting donc certe conséquent mais en demi teinte selon moi, beaucoup de déclinaison et de grand absent et c'est dommage. Par contre, la plus grande force de ce MK8, ce sont ses circuits et là le jeu fait très fort de ce côté là. Au total, c'est pas moins de 48 circuits différents, et 12 coupes au total dont 4 issus du DLC sur Wii U. Fait assez incroyable par rapport au nombre de circuits,Certaines se révèle même assez technique, je pense notamment à Koopapolis, ya beaucoup de raccourcis dont certains pas évident à prendre, et si vous voulez briller en ligne, il va falloir connaître ces tracé par cœur ! Puis que dire de la réalisation du jeu qui fait un sans faute, le jeu est super joliEn plus d'être belle, elles sont également très agréables à parcourir, et fun ! Et par rapport au nombre de circuit, avoir réussi à faire des courses aussi nombreuses et pour la plupart géniale force réellement le respect !Qui ce soit en solo ou en ligne, vous allez vous éclatez sur ce MK8, bon quand même un petit plus en ligne ou avec vos potes.L'ordinateur triche, c'est un fait mais bon c'est comme ça depuis Double Dash donc bon... Nouveauté cependant de ce MK8, le 200 Cc, après les trop bien connu 50/100/150/ et Miroir. Pour se frotter à se mode, il faudra connaître les tracés quasi sur le bout des doigts, tellement ça va vite,Le mode 200 Cc est assez fun et la vitesse par rapport au 150 est flagrante. Dommage cependant que certaine courseMais en dehors de ça, quasi tout les autres courses reste parfaitement jouable en 200 Cc, même si il faudra quand même maîtriser son véhicule et son personnage, et le tracé en question, ce qui fait que ce MK8 est un jeu plus technique qu'il n'y parait. On retrouve également le mode contre la montre, qui consiste comme d'habitude à faire péter le meilleur score sur 3 tours, et à se frotter au joueur du monde entier, ou vaincre les fantômes de développeur.Le mode bataille fait son retour également avec des mode repris d'ancien MK comme la course au soleil, bataille de balon mais également quelques nouveautés comme les plante piranhas ou la bataille de pièce.Nouveauté aussi, la possibilité de revoir en replay nos courses, et admirer les détails en mettant au ralenti, petit gadget certe mais plutôt sympa.Au niveau du gameplay MK8 se manie à la perfection, et pour les débutantAu niveau musique, inutile de trop revenir là dessus, ça reste très bon avec beaucoup de piste inédite mais aussi d'ancienne remixé. Certaines musiques sont vraiment excellente comme le club Mario ou l'horloge tic tac, du tout bon à ce niveau. Au niveau de l'ambiance sonore c'est excellent aussi, même si les nombreux cris de nos personnages quand on fait une figure ou un turbo peut finir par agacer à la longue...Mais le fun de ce Mario Kart est tel que vous verrez pas le temps passé, que ce soit en solo, multi local ou en ligne.Bref, j'ai fais le tour de ce MK8, passons maintenant à la conclusion de ce test !- Réalisation impeccable, super joli !- Un gameplay parfaitement maîtrisé et accessible à tous- De très bonne musique, dont certaines vraiment excellente- 41 véhicules, une quarantaine de personnage disponible, 48 circuits !- La majorité des courses sont excellente, très peu de "déchets"- Certaines course assez technique, et bourré de raccourcis- du solo, Le mode en ligne et multi local.- Gameplay maîtrisé, aussi bien pour les débutant que néophyte- Le 200 Cc ça va viiiiiiiite !- Excellente durée de vie- Pouvoir customiser son véhicule- Putain que c'est FUN !- Le mode bataille, sympa de l'avoir mis- Le mode bataille, sympa mais sans plus- Casting en demi teinte (trop de déclinaison et grand absent)- Le 200 Cc, pour certaine course ça n'a pas été "étudié" pour- L'ordinateur qui tricheLa nouveauté système de gravité finalement assez secondaire...Conclusion :MK8 "Deluxe" est un must have que tout possesseur de Switch se doit de posséder ! Ce qui impressione, c'est la qualité du nombres de circuits qui sont réellement excellents. Joli, plus technique qu'il n'y paraît et surtout incroyablement fun que ce soit en solo ou à plusieurs, un nombre de véhicules honorable, également au niveau des personnages, malgré beaucoup de déclinaison, MK8 est pour moi le meilleur opus de la série. On lui reprochera malgré tout que SA grosse nouveauté n'est finalement que assez accessoire,et l'épisode n'est peut être pas assez "innovant" mais son fun, sa quantité et qualité des circuits, son nombre de perso et karts disponibles font qu'on passe outre ce petit défaut... Incontournable ! MK9 va se faire attendre...