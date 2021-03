Sur Atropos, tout est hostile, étrange et mystérieux et Selene est un de nos seuls éléments humains. C’était donc important pour nous d’en faire un personnage intéressant et complexe que les joueurs souhaitent mieux comprendre et voir triompher. Je suis heureux de vous dire que Selene a été doublée de manière intense et très convaincante par Jane Perry (également connue pour son rôle de Diana Burnwood dans la trilogie Hitman) et que son apparence et ses expressions faciales ont été capturées par Anne Beyer. Greg Louden, concepteur narratif de Returnal.

Avec Selene, les joueurs essaieront de résoudre ce mystère et devront affronter les créatures, les pièges et autres dangers qui se trouvent sur Atropos. Il faut trouver les fragments de l’histoire et les interpréter grâce aux éléments environnementaux, sonores et purement narratifs. Nous avons montré certains environnements dans la bande-annonce, mais il reste nombre d’environnements et de créatures uniques à découvrir, comprendre et surmonter dans Returnal



Returnal n’est donc pas simplement un jeu d’action et de science-fiction sombre avec des éléments de rogue-like et une intrigue de thriller. C’est également une histoire cinématique audacieuse et obscure. C’est un mystère à élucider et à revisiter à chaque cycle, comme les mécaniques de jeu. Pour moi, c’est une histoire parlant de la découverte de soi, du progrès, des cycles dans lesquels nous nous enfermons et de la façon de les briser.

C'est de toute beauté, vidéo dispo en 4k60.D'autres détails directement du PSBlog:Les développeurs insistent sur le fait que le jeu ne serait pas simplement un jeu d'action: