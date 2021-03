Yo ça va ?Alors voilà,j'ai un léger soucis....léger j'ai dit ? :'(Hier me vient dans l'idée de lancer Horizon 3,du coup bien installé,je me dis que j'ai envie de me prendre des DLC. Et à ma grande surprise,tout est gratuit...ok cool alors je me dis,en pensant à un bughihiSAUF que voilà...à chaque fois que j'essaye d'accéder à un pack,j'ai un message d'erreur d'invalidité dans le store quelque chose comme ça. Ca fait une heure je suis dessus.Des cas similaire ? Je suis bien deg là...mais genre vraiment. Ce store est une plaie c'est incroyable...