Yo gamekyo on se retrouve pour mon test de persona 5 strikers la suite canonique de persona 5 fini en 45h de jeu et beaucoup de choses sont à dire il y a du bon comme du moins bon.



Je rappelle que si vous avez pas fait persona 5 royal Passez votre chemin ! j'aborderai certaines choses issus de ce dernier sans spoiler, je vais essayer d'être le plus clair possible. Par ailleurs si certains veulent parler tranquillement du jeu contacté moi en mp.



On ce retrouve donc 6 mois après les derniers événements de persona 5 qui ne prend pas en compte le nouveau trimestre rajouté pour la version royal. Toute la bande est réuni pour passer de bonne vacances d'été. On y retrouve le plaisir de ce balader dans le quartier, à Shibuya mais cela ne va pas durer très longtemps, un événement mystérieux dans tout le Japon va bouleverser leur vacances d'été. Une fois encore les voleurs fantôme reprennent du service.



Le jeu nous lance dans un road trip à travers quelques villes du Japon et c'est là que je vais rentrer dans le vif du sujet.



- Pour commencer on a plus du tout la contrainte du temps de gérer le temps pour terminer les boss et palais. Cette fois ci on ne parle plus de palais mais de prison toujours à travers le métavers. Vous pouvez revenir dans le monde réel et vice versa sans que le temps passe.



- Les prisons : j'ai trouvé les 2 premières prison potable on peut ce balader sur les toits et un peu partout mais arrivé à la 3eme prison et ce jusqu'aux autres il y a que des couloirs à foison tout en suivant le point d'exclamation h24 et avoir un schéma prévisible zone /ennemis et zone/ boss ennemis il ya trop de répétition. Pour le reste les zones sont vide mais alors très vide faut savoir qu'une prison englobe une ville à chaque fois, et si c'était que la moitié ou un quartier ça passerais mieux peut être ? Les palais sont à des années lumières des prisons qui avaient de la réflexion derrière il y avait toujours quelque chose à faire (graine de convoitise, coffres énigmes) tout en gardant une identité et une belle architecture. Très répétitif dans l'ensemble et qui peut procurer une certaine frustration en ce rappelant du plaisir de l'exploration des palais.



- Un début difficile : oui le jeu est dur même en normal j'ai eu vraiment du mal au premier boss même si après un certains temps d'adaptation ça allé. Faut savoir plusieurs choses concernant cette difficulté cela est dû au peu de sp et pv au début du jeu donc il faut gérer aussi avec le peu d'objets de soins à disposition mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé les tarifs de la boutique très chère par rapport à l'argent qu'on gagne. J'ai fini le jeu et je dois être à 200 000 yens seulement contre 9 millions sur persona 5 c'est peut être moi qui arrive pas à gérer l'argent du jeu. On peut augmenter les gains grâce à l'arbre de compétence que je vais y revenir après. Une certaine difficulté mais qui reste équilibré au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu.



- Les liens : vous souvenez vous des confidents dans persona 5 alors oublier ça dans cette suite ! car c'est remplacé par une barre de lien que tu farm à mort pour obtenir des points et ainsi débloquer des compétences de voleurs fantôme, cette barre ce rempli tout le temps mais il est conseillé de la remplir plus vite car vous allez avoir besoin de beaucoup de points pour débloquer les niveaux de compétences et ne pas être largué par les ennemies et boss. Très déçu par ce système, l'essence même de persona c'est les confidents, de pouvoir passé du temps avec chaque membre du groupe est essentiel. Et en plus l'idée est parfaite pour ce road trip . Mention spécial à Iwai le marchand d'armes et le médecin qu'on ne voit même pas une fois et sont parti en vacances d'été. Même Nijima apparaît pour un petit cameo. Le jeu a été conçu comme un action rp /muso donc oui on peut lui pardonner mais bon ça aurait gonflé un peu plus la durée de vie et ça aurait été judicieux pour un road trip. Ne vous inquiétez pas les moment fun et marrant sont toujours de la partie et l'ambiance est au rendez-vous au fur et à mesure de la progression de l'histoire.



- Les requêtes : j'ai trouvé ces quêtes secondaires complètement osef et sans intérêt particulier cela m'a juste ennuyé plus qu'autre chose. J'ai même trouvé ça forcé par moment puisque que certaines quêtes sont obligé pour débloquer de nouvelles armes et armures, et d'autres pour débloquer de nouveaux objets et accessoires.



- New personages et gameplay : on a 2 nouveaux perso pour cette suite Zenkichi et Sofia. Des personnages très bien écrit surtout Zenkichi qui est vachement bien j'ai beaucoup aimé son histoire et ces motivations, celle de Sofia un peu moins un perso qui m'a fait ni chaud ni froid pour ma part j'aurais préféré un retour de Kasumi qui est un peu plus sympathique et fusionne plutôt bien avec le groupe. Niveau gameplay c'est du tout bon pour moi pouvoir jouer chaque perso est un plaisir s'infiltrer, utiliser les éléments de décor, ce cacher avec Noir, donner des coups de moto avec Queen, donner de gros punch avec Skull un plaisir pendant 45h ! Vers la fin du jeu j'avais déjà ma team fin prête. Les finish sont très beau et pu la puissance, du plaisir à l'état pur. Chaque perso à ces propres mouv et techniques. Votre team varie selon vos envies et votre préférence.



- Boss et scénario : pour les boss c'est moins marquant et moins développé que les boss de persona 5 original.

Kamoshida, Madarame Kaneshiro et les autres sont tellement un cran au dessus il y a un fossé entre eux et certains boss de strikers ya pas photo. Les boss de strikers sont sympathique sans plus a part l'avant dernier boss qui est vachement bien trouvé parfait pour confronter une autre version des voleurs fantômes une version qui aurait pu être possible, cela était très intelligent et tellement intéressant.

Pour parler vite fait du scénario je dirais que plus de la moitié est pas mal mais arrivé au boss final que dire… c'est un copier collé de ce qui a été déjà fait par le passé avec l'original et c'est sur ce point là qui m'a le plus déçu le scénario est trop mais beaucoup trop prévisible. Là où persona 5 original brillait par son scénario et ces retournement de situation très intense avec ces personnages haut en couleurs là c'est plutôt du copier coller un peu bête des événements du mémento déjà vu.



Très bon :



L'ost remixé au top de ça forme avec de nouveaux morceaux.



Gameplay au top qui s'intègre parfaitement bien.



Nouveaux perso bien écrit.



Une suite réussi.



La richesse de l'univers respecté.



Les voleurs fantôme puent la classe !



Mais :



Des prisons répétitif et vide moins prenant que les palais.



Des Quêtes secondaires osef.



Certains boss pas intéressant et un copier collé pour la fin du scénario.



Pas de confident.



8/10