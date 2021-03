Dernièrement, j'ai acheté la NES mini, et je me suis dit "autant Sega a sorti la megadrive mini pour rivaliser avec la SNES mini, autant, il n'ont pas sorti la Master System mini"



Et là, je me suis dit "Et si Sega sortait un Master System mini, il y aurait quoi pour rivaliser avec la NES Mini"



J'ai alors imaginé la liste de jeu que je considérait la plus probable pour une telle console avec d'abord des jeux faisant directement echo aux jeux NES mini, puis en y rajoutant 12 jeux car je vois mal Sega faire une Master system mini ayant moins de jeux qu'une Megadrive mini, j'ai evité les jeux étant des portages megadrive ou étant déjà sur l'astro city mini et la megadrive mini.



Alors d'abord pour les versus (jeux pour rivaliser avec les jeux NES):



Donkey Kong>>Snail Maze

Mario Bros>> Alex Kidd in Shinobi land

Super Mario Bros>>Sonic

Super Mario Bros 2>>Asterix

Super Mario Bros 3>>Sonic 2

Donkey Kong Jr>>Alex Kidd

Ghost n Goblins>>Ghoul n Ghost (la version master system a un system d'upgrade à acheter exclu)

Kirby>>Land of Illusion

Castlevania>>Master of Darkness

Castlevania 2>>Lord of the Sword

Metroid>>Cyborg Hunter

Zelda>>Golden Axe Warrior

Zelda 2>>Wonder Boy 3:the Dragon Trap

Final Fantasy>>Phantasy Star

Ninja Gaiden>>Ninja Gaiden

Double Dragon 2>>Renegade

Punch Out>>Master of Combat

Megaman 2>>Psychic World

Tecmo Bowl>>American Pro Football

Galaga>>Astro warrior

Gradius>>R strike

Ice Climber>>Pit Pot

Excite Bike>>OutRun Europa

Kid Icarus>>Keiseiden

Bubble Bobble>>Penguin Land

Star tropics>>Aztec Adventure

Pacman>>Ms Pacman

C Contra>>Secret Command



et donc en plus ces jeux, pour atteindre les 42 jeux:

Castle of Illusion

Zillion

Danaan the Jungle fighter

Donald Duck

Alladin

Power Strike II

Miracle warrior

Golvellius

Donald 2

Rastan

Asterix 2

Spellcaster



J'en aurais bien rajouté 4:

Zillion 2

Captain Silver (pour l'ambiance pirate)

Street fighter 2 (pour le lol d'avoir un portage 8 bit assez jouable et beau ayant des couilles, même si c'est une version au rabais)

Sonic chaos



mais faut savoir s'arreter.



Sinon, que pensez vous de cette liste et quel aurais été la votre?