Je voulais en parler au plus grand monde, une importante rumeur sur DisneyLand tourne depuis ce début d'année avec plusieurs sources d'insiders Disney qui se rejoignent sur le sujet.En haut à gauche était prévu un Land Star Wars dans le Parc. Aux USA, les visiteurs se lassant vite de ce land et l'attraction ayant des couts d’entretien colossaux, Disney aurait finalement revu ses plans au côté des Imagineers pour annuler le Land Star Wars au Parc Walt Disney Studios Français.Disney avait prévu d'investir de très gros couts dans ce land Star Wars dont 500 millions uniquement dans l'attraction "Rise Of The Resistance" et ils sont obligé d'utilisé cet argent ailleurs dans le parc légalement parlant à cause de divers contrats et engagements. Le Land complet Le Roi Lion couterait 500 millions de dollars à Disney (soit moins que l'attraction Star Wars à elle seule sans le land) pour construire les décors, les boutiques, le restaurant et une belle attraction qui serait aquatique. L'argent restant sera investit dans les autres attractions et Lands.Cette décision serait aussi du au gros succès du Festival le roi lion de 2020 à DisneyLand Paris qui a accueilli énormément de visiteurs. Sans oublier qu'avec cette attraction, DisneyLand Paris aura une attraction exclusive et disponible uniquement en France pour cette licence économiquement monstrueuse pour Disney.Les Landsetsont eux toujours prévu d'ici maximum 2025.Leouvrira en 2022 et comprendra une attraction Iron Man, une attraction Spider-Man, des lieux de recontre avec les super-héros, des boutiques et un restaurant basé sur Ant-Man.Le Land Frozen ouvrira en 2024 avec ses boutiques, un restaurant, un beau château, un lac et une attraction.Pour rappel, le Parc Studios comprend déjà "La Tour de la Terreur", le "Land Toy Story", le "Land Ratatouille", le "Crush's Coaster" du monde de Nemo, plusieurs lieux de "Spectacle" et quelques petites attractions comme "Cars Quatre Roues Rallye" et "Les Tapis Volants d'Aladdin".