Pour les allergiques du dématérialisé sachez que Limited Run Games a annoncé une sortie en boite de No More Heroes 1 en format simple et collector tout comme No More Heroes 2.Ils seront vendu séparément (sinon ce serait pas drôle) à partir du 12 Mars 2021.Pas encore de prix mais j'imagine que ce sera un tarif entre 40 et 60 euros par jeux en format simple (sans les FDP).