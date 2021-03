Comment faire original quand vous découvrez un chef-d’œuvre du jeu d'horreur 12 ans après. J'ai enfin osé me glisser dans la peau d'Isaac Clarke et partir à la recherche de l'être aimée.

On se retrouve jeté à bord de l'USG Ishimura, un vaisseau qui rappelle sans mal le Nostromo du film Alien. D'ailleurs, il ne manque à Dead Space que la licence du film de Ridley Scott pour devenir le meilleur jeu Alien toutes générations confondues.

La principale qualité du titre, outre sa réalisation qui n'a pas pris une ridule sur le front, réside dans son système de démembrements. Oubliez les headshots et les tirs dans le buffet, le jeu vous prend constamment à contre-pied de vos réflexes habituels, et ça fait un bien fou.

Cette contrainte oppressante devient au fil du jeu une gymnastique presque jouissive. Mettre à genoux des hordes de nécromorphes, tous plus dégueulasses les uns que les autres, procure le sentiment de parer constamment à l'urgence. On priorise les membres inférieurs pour ralentir les plus dangereux, puis on s'occupe ensuite des parasites avant de finir le travail sur les membres supérieurs des bipèdes devenus rampants.

Grisant ! Bref, c'est un gros OUI !

