Le cerveau a cette faculté à compenser les défauts de l'être aimé et à idéaliser nos souvenirs de joueurs même sur des titres techniquement faiblards. Bref, Demon's Souls est fabuleux, qu'importe le support.

Mais en tant que joueur et fan de l'original sorti en 2009 sur PS3, tout ce que j'y ai vécu à l'époque semblait déjà conforme à ce qui est proposé dans cette restauration. À chaque nouveau niveau, chaque mob ou chaque boss, le même sentiment de : "Wow c'est magnifique mais, dans ma tête d'amoureux transi, c'était déjà comme ça".

Dans un 1er temps, son accès est limité au peu de chanceux qui auront réussi à mettre la main sur la nouvelle console de Sony... Et que ce doit être frustrant pour les développeurs qui se sont arrachés pour rendre ce jeu si attirant aux nouveaux venus. Aussi, je dis inutile car il est fabuleusement bon de le retrouver dans un emballage si sucré et appétissant.

Coupons court à toute polémique : OUI, Demon's Souls Remake est beau, quasiment fidèle à l’œuvre originale et un superbe cadeau fait aux fans de la 1ère heure ainsi qu'aux possesseurs de la tant désirée PS5. Une fois cela écrit, c'est justement ce timing de jeu de lancement qui joue contre lui.

Like

Who likes this ?

posted the 03/01/2021 at 01:54 PM by obi69