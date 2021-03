Salut à tous, M'intéressant de près depuis peu à cette licence, pourriez-vous me dire s'il vaut mieux faire persona 5 strikers sorti récemment ou persona 5 royal? Sachant que si finalement ça ne me plaît pas plus que ça je n'en ferais bien sûr qu'un des deux. Je sais que le style de gameplay est assez différent, voilà aussi pourquoi j'hesite autant. Merci.

posted the 03/01/2021 at 10:02 AM by carlexzaibatsu