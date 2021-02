J’avais juré de ne pas acheter cette compilation ; mon côté fanboy a été le plus fort ! Ma motivation principale était de rejouer à Mario Galaxy en HD

Simplement remastérisé, le chef-d’œuvre de la Wii se présente plus étincelant encore, avec sa réalisation propre, à peine datée. Cela rend d’autant plus injuste l’absence dans cette compilation de sa suite, qui aurait pu briller de mille feux sur Switch.

Pour Mario 64, Nintendo fournit en revanche le minimum syndical : bien sûr, pas de quoi changer mon avis sur un des jeux qui a marqué ma vie de gamer, mais à part l’ajout des vibrations, rien de nouveau.

Ne reste que Mario Sunshine, « le vilain canard » : s’il gagne un mode 16/9ème, il garde intacts ses qualités et défauts d’origine. Sa maniabilité se révèle également être la moins adaptée aux manettes de la Switch, et il m’a fallu ressortir une manette GameCube (via un adaptateur) pour profiter pleinement du jeu.

En bonus, les 3 OST, et c’est tout. Pas de défis supplémentaires, de galeries d’artworks… C’est qu’on deviendrait exigeant, quand on voit ce que propose la concurrence ! Mais si Mario Galaxy 2 avait été présent dans la compil, je l’aurais conseillée les yeux fermés.