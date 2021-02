Je trouve que le gros problème de ce remake est le manque de cohérence... Je regarde les différentes images et honnêtement: on ne comprend rien...Sur la MAP c'est un style chibi (pas spécialement réussi en plus) mais... durant les combats on retrouve un côté "classique" des personnages, pourquoi ne pas avoir repris le style visuel de Pokémon Let's go ? (Au moins c'était réussi) franchement ici le résultat est quand même bien ignoble.Et la modélisation durant les combats est encore plus moche que celle dans Let's go c'est dingue quand même, au moins ils auraient pu reprendre le style d'E/B je sais pas moi...Euh c'est qui, une fusion de Palkia et Dialga ?