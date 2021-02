Voilà les résultats avec comme d'habitude toujours des égalités... Alors, qui selon Gamekyo est le meilleur méchant du JV ? La réponse tout de suite !10)- A la dixième place, 7 méchants qui sont tous à égalité avec 4 points chacun.9)- A la neuvième place, trois bad Guy avec 5 points chacun. [/g]8 )- Honnêtement, je pensais que Wesker serait plus haut ! 6 pts7)- Trois méchants iconique du JV, 7 pts !6)- L'ennemi sûrement le plus culte de Silent Hill, au combien flippant et menaçant. 8 pts pour lui !5)- Le commandeur de l'unité des forces spéciales et frère jumeau de Solid Snake à la 5 ème place avec 10 pts !4)- Encore un ennemi de MGS avec The Boss à la 4 ème place avec 13 pts !3)- Réputé pour être cruel et insensible et antagoniste principal de FF6, Il n'a qu'un seul but. capturer Terra Branford pour lui prendre ses pouvoirs. 3 ème place donc pour cet antagoniste mémorable avec 16 pts !2)- Le Seigneur du Malin et maître de la triforce de la Force, il ne cesse de vouloir conquérir le monde avec tout le monde à sa merci. Il est le mal dans toute sa splendeur, et un méchant iconique du JV. Ganondorf mérite sa seconde place avec 17 pts !1)- Séphiroth est le principal antagoniste de Final Fantasy VII et de Final Fantasy VII Remake. Membre du SOLDAT de 1re classe, il était considéré par tous comme un héros grâce à ses exploits et sa force surpuissante. Après avoir découvert de faux rapports sur ses origines, il perdit la raison. Se croyant alors l'unique descendant des Cetra, il fut convaincu que le monde devait lui revenir.Séphiroth est l'antagoniste le plus connu de la série de jeux vidéo Final Fantasy.Bonne victoire donc avec ses 25 pts pour le meilleur méchant du JV selon Gamekyo et la médaille d'or de la pourriture ultime !Merci à tout les participants qui ont permis d'établir ce classement ! Et à bientôt pour un prochain classement qui je peux vous le dire de suite