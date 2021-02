From Software

Toujours en attente d'informations concernant le prochain titre de From Software, c'est par le site de Bandai Namco Asie que l'on se contentera d'une petite nouveauté, en effet la page web d'Elden Ring du site a été mis à jour récemment où l'on peut désormais apercevoir une classification provisoire PEGI 16+.



Il n'en faut pas plus pour donner un peu d'espoir aux fans étant donné que cette notation pourrait indiquer la présence d'un nouveau trailer, si l'éditeur avait en tête de lever le voile sur le titre incessamment sous peu.



On rappelle que Jeff Grubb (insider plutôt fiable) avait laissé entendre le mois dernier que des news sur le jeu devraient arriver dans les "60 prochains jours". Coïncidence ou pas, un State of Play se tiendra demain soir ... on peut toujours rêver non ?!