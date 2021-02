Pas plus tard qu'hier, j'ai finis Luigi's Mansion 3, je vais enfin pouvoir vous livrer mon avis complet sur le titre de Next Level Games. Mais avant, rétrospective de la trilogie et mon expérience avec celle ci.J'avais bien aimé le premier Luigi's Mansion, mais pas non plus au point de le recommencer des dizaine de fois comme certains jeux de l'époque Gamecube. Déjà, le jeu était cours et très répétitif, mais je l'avais trouvé malgré tout sympa à faire. Pour Luigi's Mansion 2, uniquement sortit sur 3DS, je l'avais quand même trouvé meilleur que le premier, plus complet, plus long, et surtout plus intéressant. Cependant, la structure était bien plus linéaire car divisé en chapitre, alors que je préférais le côté "claustro" du premier épisode. Et le système de scoring était quand même assez anecdotique, l'argent ne servant qu'à ça.Puis viens Luigi's Mansion 3, qui sort pile poil pour Halloween et qui est un peu un mélange du 1 et du 2Luigi's Mansion 3 embarque donc Luigi dans une nouvelle aventure fantômatique, à la petite différence que cette fois, ce pleutre de Luigi ne va pas explorer un manoir comme les deux premiers mais un hôtel, disposant de plusieurs étages à parcourir, et dans lequel il faudra retrouver les boutons de l'ascenseur pour atteindre le boss final.Le jeu se découpe donc en plusieurs zones de l'hôtelCe qui vient à vous parler du premier gros point fort du titre, la réalisation ! N'ayont pas peur des mots, le jeu est tout simplement très joli,Vous pouvez à peu près aspirez tout et n'importe quoi, du sol au plafond, interagir avec des tiroirs, des poubelles, des lavabos etc... Chaque pièce où presqueont été extrêmement soigné, comme par exemple l'eau très joli au demeurant, qui fuit dans une salle de bain, ou encore des toiles d'araignée dans un placard laissé à l'abandon.Déjà, le jeu est très beau mais en plus de ça, il est varié ! Je ne m'attendais pas à autant de variété le concernant, aucun étage ne se ressemble et chacun a son identité qui lui est propre.Le jeu surprend dans certains de ses niveaux avec des idées excellente, et réellement surprenante, oui oui je rigole pas, le jeu a réussi à me surprendre, dans plusieurs de ces situations, notamment aussi dans ses bossPour trouver du challenge dans le jeu, il faudra se tourner vers le 100 % à savoir capturer les boos (pas très difficile) et mettre la main sur les 6 gemmes de chaque étages. Bien plus corsé, certaines sont assez complexes à avoir, et il faudra parfois bien réfléchir pour les obtenir. Heureusement, le jeu a dorénavant une boutique accessible dans le labo du professeur K Tastroff qui permet de récupérer des objets assez utile moyennant finance pour atteindre le 100 %, enfin l'argent ne sert plus qu'au scoring !Le jeu regorge également de passage secret, de coffre et de cachette à dénicher en plus des gemmes, l'exploration est au rdv et c'est un plaisir de parcourir cet hôtel hanté. Luigi peut toujours compter sur son aspirateur à fantôme pour faire le ménage, on retrouve également le spectroflash qui permet de flasher plusieurs ennemis en même temps, ou d'actionner des interrupteur avec de la lumière. Le reveloscope qui permet de trouver des objets cachés ou invisible et de trouver les boos dans les niveaux. Il permet également de libérer vos amis prisonnier des tableaux.Mais également deux petites nouveautés s'ajoute à la liste avec tout d'abordBien sûr, le jeu n'échappe pas à une certaine répétitivité car ça consiste souvent à entrer dans une pièce, faire le ménage, utiliser le reveloscope ou le lance ventouse pour dénicher des secrets et rebelotte dans toute les pièces, mais les développeurs ont tenté quand même de varier suffisamment le gameplay pour ne pas lasser, ou en tout cas moins que les opus précédents.L'OST du jeu est excellente, et franchement je me rappel encore de certains thème du jeu, et elle est parfaitement en adéquation avec l'ambiance générale du jeu, qui fonctionne parfaitement bien. Certaines musique peuvent paraître parfois assez répétitive (comme celle de la chaufferie) mais globalement c'est du bon travail à ce niveau là, l'ambiance également est bonne, je regrette un petit peu par contre que l'hôtel soit un peu trop "éclairé" et lumineux, la manoir du premier Luigi's Mansion paraissait plus "menaçant" mais c'est de l'ordre du chipotage.La durée de vie est également très bonne, pour le jeu en ligne droite 10 heures devrait suffire mais pour le 100 % comptez à peu près le double voir le triple. J'ai mis personnellement 28 h à finir le jeu à 100 % ce qui fait que ce Luigi's est le plus long des 3 et à une très bonne durée de vie. Vous pouvez parfois rester un moment dans un niveau pour trouver toutes les gemmes.- Graphisme très joli (presque un Pixar le truc)- Les animations de Luigi et des fantômes sont excellente, et les cinématique sont de qualité !- Interaction avec le décor au rdv- Très bonne durée de vie- L'ambiance est excellente et rigolote- 16 boss fun et rigolos à affronter !- Des secrets partout, tout le temps- Pour le 100 % faut quand même un peu s'accrocher- Gluigi !- Un boss de fin réussi- OST de grande qualité- Variés dans les niveaux et les situations, se révèle parfois assez surprenant !- Gameplay suffisamment varié pour ne pas (trop lasser)- Ça reste assez fun de parcourir cet hôtel- C'est très rigolo et humoristique- Trop peu de fantôme différents hors boss (pour pas dire famélique)- Certains étages qui se résument qu'à une arène de boss- Diablement facile- Un peu répétitif sur le long terme- Pas de phase en extérieur- La visée qui manque parfois de précision- Luigi's Mansion 3 est pour moi le meilleur épisode de la trilogie. Bourré d'humour, graphiquement super joli, et varié dans ses situations, se révélant même parfois assez surprenant dans ses phases de jeu, l'introduction de Gluigi est une idée géniale qui permet de pas trop lasser le joueur même si le jeu se révèle assez répétitif à long terme. Des boss en veux tu en voilà, malgré un nombre de fantômes de base famélique, une OST très réussie, parcourir l'hôtel et en dénicher tout ses secrets est un réel plaisir, que je ne peux que vous conseiller ce titre qui est pour moi un très bon jeu. Si suite il ya dans le futur, Next Level Games va devoir s'accrocher tant celui ci met la barre très haute, à tel point declipser pour moi totalement les opus précédents. Bravo messieurs, non d'un ectoplasme, quel foutu bon jeu !Note : 17/20