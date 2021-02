Faisant référence à la discussion d'hier soir sur le sujet SH,je n'ai plus que me replonger dans cet épisode à part.Jeu atypique dans l'univers du survival horror et on peut le dire toutCourt .Avec le recul j'ai encore plus de mal à comprendre pourquoi le jeu s'est fait descendre en 2004 par la "presse ".Pas assez conventionnel,trop malsain?Un jeu qui m'a foutu les boules à ZERO,une ambiance de fou furieux qui te destabilise d'entrée de jeu pour arriver au summum,une OST absolument incroyable avec entre autre le thème "room of angel" sui se hisse dans le top.3 pour moi des plus belles musiques que j'ai entendu.Je vous laisse avec ce trailer sorti tout droit des enfers à l'e3 2004,un trailer à l'image du jeu,OUFISSIME qui te mets dans un putain de malaise.L'ambiance silent hill,n'en faites pas untruc random à l'avenir c'est précieux.