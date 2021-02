Première image infrarouge du SoC PS5, qui confirmerait qu'il n'a pas Infinity Cache et n'a pas non plus RDNA 2Jetez un œil à la première image proche et infrarouge du SoC PS5, conçu par AMD et Sony.La première image du PS5 SoC (System on a Chip) a été publiée sur Twitter par l'utilisateur FritzchensFritz, spécialisé dans la prise de photos en gros plan des composants; y compris les prises de vue infrarouges. Cela a révélé l'architecture de la console et de ses chipsets.Il y a plusieurs choses que beaucoup ont déjà clarifiées à propos de cette image de l'intérieur de la PS5, à savoir que les caches de processeur sont séparés et comment ils sont. Cela signifie que PlayStation 5 n'a pas de cache Infinity, bien qu'il y ait eu des spéculations qui disaient totalement le contraire.AMD a introduit le cache Infinity dans ses processeurs Radeon RX 6000, qui avaient RDNA 2, c'est un "niveau de cache totalement nouveau" de 128 Mo destiné à permettre des performances de bande passante élevées avec une faible consommation d'énergie et une faible latence. Cela agirait comme un multiplicateur de bande passante, donnant jusqu'à 3,25 fois la bande passante effective de 16 Go de mémoire GDDR6 256 bits.Le cache est visualisé par le cœur graphique dans son ensemble, capturant une réutilisation temporaire et donnant un accès instantané aux données. Cela signifie-t-il donc que la PS5 n'a pas de spécifications sur les processeurs AMD? À l'heure actuelle, et dans cet esprit, la PS5 ne semble pas avoir une architecture Zen 2 complète.A first quick and dirty die-shot of the PS5 APU (better SWIR image will follow). It looks like some Zen 2 FPU parts are missing. pic.twitter.com/PefXCxc3G1— Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) February 14, 2021J'ai quand meme un gros doute la dessussurtout que la CEO AMDhttps://twitter.com/LisaSu/status/1260602084669390850