Thomas Happ, créateur d'Axiom Verge, vient d'annoncer que son nouveau jeu,, sera une exclu - du moins temporaire - Epic game Store.Pour calmer d'avancer les rageux pro steams, il a écrit un billet sur son blog.Il y explique notamment la relation privilégiée qu'il a avec les équipes d'Epic depuis le premier opus.Après, bien sûr, il y a un argument financier, mais il faut comprendre le mec (qui a la pudeur de ne pas en parler dans son billet d'ailleurs ) : il est seul à développeur son jeu, en total indépendant, sans filet, etSouhaitons lui toute la réussite possible.

posted the 02/12/2021 at 12:32 PM by obi69