Le père de la première Xbox proposera à microsoft de lancer une mini X-Box, pour pour jouer en streaming sur des anciens titres et que la mini garde le meme aspect que la X-BoxSeamus Blackley, père de la première Xbox, teste les eaux pour présenter à Microsoft ce qu'il considère comme une merveilleuse idée: une sorte de Xbox Mini. Fondamentalement, ce que Blackley veut que l'entreprise commercialise, c'est une nouvelle console qui peut diffuser le catalogue de la première Xbox et qui a également ce design particulier qui a été utilisé dans les premiers stades de sa production, cette grande machine en forme de chrome. X.Hey everybody- before I irritate Phil- I’m psyched people like this idea. I wanted to see if people were still psyched about our old design. I’m amazed by the response. Maybe this is possible. It’s hard, all this stuff. But sometimes it’s worth the pain. https://t.co/ZxLvxeVvWL— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) February 6, 2021"Bonjour à tous! (...) Je suis ravi que les gens aiment cette idée", a-t-il commencé par dire dans son deuxième tweet avant de dire qu'il va agacer Phil Spencer pour essayer de le convaincre de mener à bien ce projet: "Je voulais pour voir si les gens sont toujours enthousiasmés par notre ancienne conception. Je suis perplexe devant la réponse. Peut-être que c'est possible. Toutes ces choses sont difficiles, mais parfois la souffrance en vaut la peine. "Maintenant, c'est entre les mains de Phil Spencer et du reste de l'équipe Xbox d'accepter ou non cette idée qui, selon les fans de Blackley, serait un succès. La vérité est que les nouvelles consoles de la société, Xbox Series X / S et Xbox One, peuvent déjà exécuter les jeux de la première Xbox grâce à sa rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes. Ce type de Xbox Mini serait un hommage aux classiques de cette machine, comme Nintendo l'a déjà fait avec ses NES Min et SNES Mini ou PlayStation avec sa PlayStation Classic, bien qu'avec la particularité qu'ici les jeux ne seraient pas pré-installés. mais au lieu de cela, ils traverseraient le cloud.Ma liste perso de jeuxHalo 1 y 2ForzaProject Gotham racingJet set radio futurePanzer dragon ortaGTA San andreas o double packDead or alive 3FableStar Wars KOTORNinja GaidenBeyond good and evilTime Splitters 2007Splinter cellTop SpinNBA INSIDE DRIVE 2003Doom 3Shenmue 2