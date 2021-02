Durant cette vidéo, je déballe le colis et je donne mon impression sur la qualité du matériel comparé au Valve Index. (sans mettre le casque sous tension)J'ai pu le tester un peu cet après-midi et il y a encore beaucoup à dire dans une prochaine vidéo. (casque reçu début d'après midi, vidéo tournée et montée en un temps record pour ma part)Il s'agit du meilleur casque de la gamme Mixed Reality de Microsoft. Il possède deux écrans de 2160 x 2160 pixels en RGB (1440 x 1600 pour le Valve Index et 1080 x 960 pour le PSVR, RGB également pour les deux)Bon visionnage