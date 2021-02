Bonsoir !Motivé par la future annonce de la prochaine extension du MMO FFXIV, je me suis dit qu'il était temps de sortir ma vidéo (tournée en Décembre...) sur mon avis sur Shadowbringers, considéré comme une excellente extension !Et vous, vous en avez pensé quoi de cette extension ?Globalement, FFXIV pour vous, ça vous attire ?Samedi, vous veillerez pour regarder l'annonce en direct de la prochaine extension ? Vous en attendez quoi ?Y'a des joueurs d'FFXIV pour faire le raid Bahamut autrement ? xD

posted the 02/04/2021 at 07:10 PM by sephrius