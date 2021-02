Télé & Cinéma









Français

Petit article survoici ce que doit ressemblersi on adapte vraiment la description des bouquins.Cette reconstitution en 3D a été faite par un YouTubeur du nom deun australien fan du monde médiéval. La vidéo ci-après détaillera son process de création et pourquoi le château de Winterfell en accord avec le bouquin ressemble plus ou moins à ce résultat.Ma seule déception, c'est que je ne puisse pas vous trouver une vidéo en... pouvant aider tout le monde à comprendre le processus de création de ce château adaptant les descriptions dedes livres de Game of Thrones.Maintenant cela dit la différence avec le petit fort de la série ça fait quand même pitié