On a le résultat du sondage Choose Your Legends de 2021 pour Fire Emblem Heroes. Je rappelle que le résultat ne comprend pas les gagnants des 4 précédentes éditions (Ike, Roy, Lyn, Lucina, Alm, Eliwood, Celica, Veronica, Ephraim, Hector, Camilla, Micaiah, Dimitri, Claude, Edelgard et Lisithea).Il fallait s'attendre, Marth s'est fait piquer la première place par le meme incarné, "Gatekeeper" un PNJ de Fire Emblem Three Houses. Le fait d'apprendre qu'il était très voté a contribué à le sacraliser gagnant plus 25000 votes d'écarte entre les résultats à mi-parcours. De même, Eirika et Byleth se sont faites doublées par Marianne qui avait même doublée la populaire Bernadetta par rapport au sondage de l'an dernier.Sinon, coté homme pas trop de changement si ce n'est Itsuki du spin-off Tokyo Mirage Session #FE qui gagne 5 places et prend la 13e position. Coté femme, Henriette de Fire Emblem Heroes entre dans le top-10 à la 8e place et double Azura et Tharja. Lute de Fire Emblem The Sacred Stones entre mystérieusement dans le classement à la 14e place, Sothis perd 6 place et clôture le top-20.Donc les 4 personnages sélectionnés sont :- Gatekeeper (Three Houses) et Marth (Mystery of the Emblem)- Marianne (Three Houses) et Eirika (The Sacred Stones).En fin d'année, ces 4 personnages auront droits à une version spéciale chacun dans Fire Emblem Heroes, dont vous pourrez en choisir 1 gratuitement. Aussi, durant l'année un focus avec 4 personnages pris arbitrairement du top-20 2021 devrait être disponible.C'est donc le 4e anniversaires de Fire Emblem Heroes. Pour l'occasion, un tas d'évènements ont été annoncé pour le jeu lors du dernier Feh Channel diffusé cette nuit.