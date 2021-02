Resident Evil 8 Village a tout simplement marqué l'actualité à plusieurs reprises dernièrement avec notamment son showcase, une démo exclu PS5, une sortie sur support old gen, le phénomène Dimitrescu et le malheureux décès de Jeanette Maus, l'actrice qui joue une des filles vampires.Aujourd'hui, le titre de Capcom est à nouveau au centre de toutes les attentions depuis qu'un utilisateur a décidé de publier la fin du jeu sur YouTube. Oui, il s'agit ni plus ni moins que du dernier boss, qui non seulement révèle son identité, mais aussi ses origines (gros twist).En novembre 2020, Capcom avait été victime d'une cyber-attaque du groupe Ragnar Locker, qui avait pu récupérer de nombreux documents internes. Une rançon de 11 millions de dollars avait été demandée à l'éditeur japonais pour s'assurer qu'aucun contenu de tous les jeux à venir en 2021 ne se retrouve sur Internet. Capcom a toujours refusé de payer et il semblerait que la vidéo de fin de Resident Evil 8 Village soit le premier message de représailles de cette bande de truands.Attention au Spoil sur youtube, twitter et les forums a partir de maintenant donc (jv.com, gameblog, ign, etc préviennent les joueurs également avec une news en homepage).