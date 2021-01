Salut à tous.



Pour ma part je le trouve... Spécial.

C'est très moche mais en 60 fps, mais malgré ça il a ce petit quelque chose du Sega PS2/XBOX/Gamecube, Yuji Naka au dev oblige.



En y jouant j'ai pensé forcément à Night ou Sonic mais plus à Billy hatcher.



Pas un jeu à prendre plein pot mais à 20€ pas plus pourquoi pas.



Et vous? Quel votre avis?