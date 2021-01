On a le résultat à mi-parcours du sondage Choose Your Legends de 2021 pour Fire Emblem Heroes :Sans gros poids devant eux maintenant, Marth et Eirika se placent actuellement 1er de leur divisions. Et aussi sans gros étonnement le NPC de Three Houses devenu un meme Internet notamment avec son apparition remarqué sur Smash Bros Ultimate sur le stage de Byleth, le Gatekeeper se place 2e devant Chrom (Awakening), Seliph (Genealogy of Holy War) et devant même Byleth.Par rapport à l'an dernier, Marianne gagne 5 places et passe devant Bernadetta. Azura, Corrin (fille), Daraen (fille) et Tharja re-rentrent dans le top-10, en revanche Anna la mascotte emblématique de la série Fire Emblem qui était à la 9e place l'an dernier est complètement en dehors du top-20 (arrivée 3e en 2019). Coté homme, pas de grand changement dans les personnages présents si ce n'est l'entrée à la 7e place de Yuri, le leader de la 4e maison introduite avec le DLC de Fire Emblem: Three Houses et donc absent du dernier sondage.Il reste 4 jour de vote où tout peux encore évoluer. Le résultat définitive sera disponible après le 29 janvier.