A la question "Un Pokken Tournament 2 un jour ?", Katsuhiro Harada le réalisateur de la série Tekken répond qu'il serait motivé mais que naturellement la décision reviendra à The Pokémon Company et Nintendo.Personnellement, bien que je trouve le concept d'un jeu de combat Pokémon est super intéressant au point de ne pas comprendre comment Pokémon Company n'avait pas investi là-dessus avant (et connaissant le fan-game japonais Type: Wild), je n'ai pas pris Pokken Tournament ni sa version deluxe/definitive car je trouve que le jeu dans sa forme et ce qu'il propose ne va pas jusqu'au bout du potentiel. Un gros exemple ce sont les personnages humains qui "n'existent pas" (il n'y a aucune interaction dresseur / Pokémon visible, les humains ne sont que des artworks 2D et c'est un gros manque de cohérence avec le scénario du jeu).New Pokémon Snap semble réconcilier humains et Pokémon avec des humains de nouveau modélisés avec une certaine importance scénaristique en dehors des jeux principaux de Game Freak, mais à voir le contenu en espérant que tout ça ait un sens ainsi que de la variété de gameplay pour qu'on ne se retrouve pas avec un "mini-jeu de 10h".