Battlefield 6: Ce serait un redémarrage intergénérationnel avec des jeux à 128 joueursLes rumeurs commencent à affluer par rapport au prochain titre de la saga d'action. Un initié partage les informations dont il dispose à ce sujet, indiquant également des versions pour PS4 et Xbox One.Battlefield 6 se prépare à arriver cette année 2021 à la fois en Espagne et dans le monde, mais nous ne connaissons toujours pas les grands détails du prochain match de DICE et EA. Ce nouvel opus devrait faire ses débuts entre avril 2021 et mars 2022, tandis que la firme notait l'année dernière que le développement progressait "très bien". Une source proche du projet a été en charge de partager les informations supposées du jeu qui lui appartiennent, et souligne qu'il s'agit d'un redémarrage ou redémarrage inter-génération; avec des jeux jusqu'à 128 joueurs.Battlefield 6: un initié partage ses informationsLe fuyant bien connu Tom Henderson, qui à l'époque offrait des informations véridiques sur les nouvelles versions de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Black Ops Cold War, a déclaré l'année dernière que DICE présentait des cartes pour Battlefield 6 qui acceptent jusqu'à 128 joueurs. Il soutient également que le jeu pariera une fois de plus sur un décor moderne, inspiré de Battlefield 3 (information qui a ensuite été corroborée par un journaliste de ResetEra).Cependant, Henderson souligne également que Battlefield 6 sera également publié sur PS4 et Xbox One, indiquant ainsi que le jeu sera inter-génération. En ce sens, il soutient que les consoles de la dernière génération ne permettront probablement pas des batailles de 128 joueurs, mais resteront dans un maximum de 64; de plus, la destruction de ses platines pourrait être "limitée" par rapport aux versions PS5, Xbox Series X / S et PC.Henderson, pour rassurer les joueurs, fait valoir que nous n'avons pas à nous soucier des consoles de dernière génération limitant la version de nouvelle génération du jeu. «Quand il s'agit de sortir Battlefield 6 sur des consoles de dernière génération, je comprends qu'il y aura beaucoup de gens un peu contrariés dans la communauté, car cela signifie essentiellement que la version actuelle sera limitée à certains égards», dit Henderson. "Cependant, on m'a dit que ce n'était pas le cas. Un studio complètement différent ou une partie différente de [DICE] travaille sur la version plus ancienne et c'est quelque chose dont nous ne devrions tout simplement pas nous inquiéter."En ce qui concerne le mode Battle Royale qui aurait été inclus dans le jeu, Henderson indique qu'il n'est pas clair si le mode finira par faire partie de Battlefield 6. Néanmoins, compte tenu de la popularité de Call of Duty: Warzone et des plans de DICE pour faisant des cartes pour 128 joueurs, Henderson spécule que le studio pourrait enfin parier sur l'offre de cette modalité.Battlefield 6: Autres rumeurs et déclarations d'EALa scène moderne, laissant de côté les conflits guerriers et historiques qui ont marqué Battlefield 1 et Battlefield V, est une question déjà débattue à l'époque. Un utilisateur anonyme a fait une fuite fin 2019 où il a assuré que le jeu déplacera son action jusqu'en 2030, pointant également le retour du mode Commander et du système Levolution, qui permettront au champ de bataille d'évoluer au fur et à mesure que le jeu progresse. Selon ces informations, qui n'ont pas été confirmées ou démenties par EA ou DICE, des éléments futuristes tels que des robots et des drones seront également inclus."DICE crée notre prochain jeu Battlefield à une échelle jamais vue auparavant", a déclaré Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, en novembre dernier (via VideoGamesChronicle). "Les progrès techniques des nouvelles consoles permettent aux équipes d'offrir une véritable vision nouvelle génération pour la série. (...) Le prochain Battlefield sera lancé à Noël 2021 et nous sommes ravis de partager beaucoup plus sur le jeu au printemps".